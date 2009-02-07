Нужен скрипт под казино! Слушаю ваши предложения (Желательно что нибудь типа azart-casino.com)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна форма обратной связи, вписать в существующий сайт на страницу контактов.
Рассматриваю различные способы оплаты.
Обязательно чтоб в форме распознавались русские буквы при приходе письма на почту!!!
Капча так же обязательна.
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1. Фамилия, имя*
2. Возраст*
3. Спортивное звание
4. Команда, за которую выступаете
5. Характер травмы*
6. Дата получения травмы*
7. Какое лечение проводилось*
8. Диагноз по обследованию*
9. Приблизительная сумма, которую рассчитываете потратить на восстановление.
10. E-mail
11. Номер мобильного телефона*
12. Дополнительная информация
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звездочками поля обязательные к заполнению.
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