Галлерея->Фотоальбом

Есть скрипт вот его пример пхп база на текстах смотрите: http://photoarting.com/gallery/portreit/index.php .

К нему нужно в админку дописать как тут пример http://photoarting.com/gallery.php .

То есть сам скрипт не по раздельный категориям. А его нужно сделать чтобы был по разделам, и фотка каждая находилась в своем разделе. Также добавление, редакция и удаления раздела.

Вот линк на сам скрипт http://www.wr-script.ru/mod/Photoalbum_Plus.zip

вродь усе жду..