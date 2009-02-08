Галлерея->Фотоальбом

$5
Веб-программированиеЗавершен5 заявок248 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть скрипт вот его пример пхп база на текстах смотрите: http://photoarting.com/gallery/portreit/index.php .

К нему нужно в админку дописать как тут пример http://photoarting.com/gallery.php .

То есть сам скрипт не по раздельный категориям. А его нужно сделать чтобы был по разделам, и фотка каждая находилась в своем разделе. Также добавление, редакция и удаления раздела.

Вот линк на сам скрипт http://www.wr-script.ru/mod/Photoalbum_Plus.zip

вродь усе жду..

15 лет назад
Eshor
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Valyok
35 летУзбекистан
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$1
3 дня
Выполнил довольно быстро, понравилось качество работы и отношение) Советую всем кто хочет, быстроты и качества!
Был рад сотрудничать.
  • Похожие заказы

  • Платежная система

    1. простота для пользователей 2. обслуживание нетребуещее спец знаний 3. высокий уровень безопасности тех задания пока нет по одной причине, что не с кем советоваться при его разработке имеется общая картина ...

    Веб-программирование16 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Подправить платежную систему в PHP-скрипте.

    $50

    1.Необходимо подправить платежную систему сайта через РОБОКС. (перестало работать). 2. Подправить пополнение личного счета через SMSCOIN. (Раньше всё работало, сейчас нет.) Оплата по договоренности. -- P.S.Проосьба начинающих программистов не беспокоить.

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Совместно довести сайт до законченного

    Проект workfinder.ru Есть недочеты и недоработки, на которые не хватает времени. Предлагаю совместно довести сайт до ума. Предпочтительно не удаленно, а при встрече в Москве. Предпочтительны выходные дни.

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Добавить логическое условие "или"

    Есть вот такой кусок кода: if(strpos($messbody,"Супер") !== false) { $cookies = array(); $messbody = substr($messbody,strpos($messbody,"Супер")); $messbody = substr($messbody,strpos($messbody,"http:")); Вообщем он делает что то, когда находит слово "Супер", а мне нужно, чтобы это "что-то" он делал не только при встрече слова "Супер", ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Нужно натянуть Html на Quick.CMS opensolution.org

    Нужно натянуть сверстаный макет html на Quick.CMS opensolution.org Есть сверстаные макеты 1) http://imagestore.com.ua/c/2009/02/06/04f63382f941cdec824e7242d46d97dc.jpg 2) http://imagestore.com.ua/c/2009/02/06/c1e5dbdf5c9ac99aa378f1b3319f85a3.jpg Система уже есть предоставлю исполнителю. от вас сроки и бюджет.

    HTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Cкрипт доработать

    $25

    Доработать скрипт Скрип готовый просто нужно немного доработать. 1. Самое главное при входе в гос. Закуп присутствуют три ссылки (объявления, решения, архив) 1.1. Ссылка объявление будет будет с датой выставления данного объявления (ссылка создается человеком создающим данную запись). После входа по ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Требуется посадить дизайн на цмс

    Есть сверстанный дизайн, трех страниц. Требуется доделать элементы дизайна, доверстать внутренние страницы. Поставить сайт на cms. Техническое задание лежит в архиве, так же там находятся изображения страниц, которые уже готовы. http://www.sacuz.by/teh_zadanie.rar Если есть более рациональные решения ...

    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    15 лет назад