Нужно натянуть Html на Quick.CMS opensolution.org

Нужно разработать модуль для VirtueMART под Joomla 1.0 В этом модуле сделать так чтобы любую текстовую информацию(текст описаний, цены-числа) возможно было изменять(через формы). Пункты можно было просто отключать. Для более точного определения функционала на сайте где он ...