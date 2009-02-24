Нужно натянуть Html на Quick.CMS opensolution.org

Веб-программированиеЗавершен1 заявка119 просмотров
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Нужно натянуть сверстаный макет html на Quick.CMS opensolution.org

Есть сверстаные макеты

1) http://imagestore.com.ua/c/2009/02/06/04f63382f941cdec824e7242d46d97dc.jpg

2) http://imagestore.com.ua/c/2009/02/06/c1e5dbdf5c9ac99aa378f1b3319f85a3.jpg

Система уже есть предоставлю исполнителю.

от вас сроки и бюджет.

HTML
15 лет назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 дней назад
Выбранный исполнитель
SiJei
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад
$50
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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