Приватный проект для DesignForYou

Требования: хороший опыт - PHP+MySQL, знание CSS, HTML - очень желательно знакомство с CMS Koobi, но не обязательно. Задачи: - настройка cms koobi под задачи сайта и необходимое программирование; - наполнение контентом; - обновление и тех.поддержка существующих сайтов ...
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