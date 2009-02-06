Задание такое, нужна флешка для генплана поселка, есть картинка в .psd 1575px × 2520px, 1. нужна возможность приближения картинки, 2. прокрутки в 4 стороны, 3. занятые участки должны подсвечится полупрозрачным красным. 4. При нажатии на участок должна появится ...
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Нужен скрипт по продаже фильмов за смс типа www.filmplus.ru!!!!!желательно готовые решение!!!!пишите цену!!!!
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