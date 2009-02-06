Создание модуля выбора материала

Нужно создать модуль для Joomla для выбора материала на JS/Ajax. Те в модуле есть три выпадающих списка,

1-й - выбор раздела, если его выбрали то во втором появляются список всех категорий и дальше при выборе категории появляется список материалов данной категории. Изначально значение на всех спиках - не выбрано. После выбора всех трех разделов появляется кнопка открыть и при ее нажатии в окне content появляется материал.Ширина - 600-700 px. Мне нужно знать цену.