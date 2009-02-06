Создание модуля выбора материала

Нужно написать программку-парсер на С++ или дельфи или что-то типа того:) т.к. будем писать для DLE - желательно знать этот движек! режим работы: открываю окошко программы - ввожу нужный url сайта (из тех что есть в базе) ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать модуль для Joomla для выбора материала на JS/Ajax. Те в модуле есть три выпадающих списка,
1-й - выбор раздела, если его выбрали то во втором появляются список всех категорий и дальше при выборе категории появляется список материалов данной категории. Изначально значение на всех спиках - не выбрано. После выбора всех трех разделов появляется кнопка открыть и при ее нажатии в окне content появляется материал.Ширина - 600-700 px. Мне нужно знать цену.
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