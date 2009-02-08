Нужно написать программку-парсер на С++ или дельфи или что-то типа того:) т.к. будем писать для DLE - желательно знать этот движек! режим работы: открываю окошко программы - ввожу нужный url сайта (из тех что есть в базе) ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать меню с выпадающими подсказками как в приложении. Оплата по Western Union.
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