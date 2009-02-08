По типу как тут http://metal4u.ru/ только большее кол-во металлов обратите внимание при нажатии выводиться страница с месячными графиками http://metal4u.ru/lme/ и еще неплохо было бы выводить вот такие вот таблицы с ценами, со всем функционалом как здесь http://www.infogeo.ru/metalls/lme/ - ПРОИЗВОДСТВО и ...