Промо сайт для IT продуктов

Веб-программированиеЗакрыт20 заявок399 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Интересует создание сайта с качественной графикой и 3D моделью продукта.

Работа только для участников с опытом. Обязательно наличие отзывов

Уровень работы должен быть не ниже такого

http://community.livejournal.com/lge_ua/14491.html

Прошу указать примерные сроки выполнения и стоимость такого сайта. Все дальшейшее обсуждение в ЛС или ICQ

Спасибо

15 лет назад
interwebmedia
49 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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