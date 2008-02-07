Промо сайт для IT продуктов

Скрпит грабера когда грабит добовляет без имени, а так получается пустое поле, а надо чтобы можно было вписать кто грабит
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интересует создание сайта с качественной графикой и 3D моделью продукта.
Работа только для участников с опытом. Обязательно наличие отзывов
Уровень работы должен быть не ниже такого
http://community.livejournal.com/lge_ua/14491.html
Прошу указать примерные сроки выполнения и стоимость такого сайта. Все дальшейшее обсуждение в ЛС или ICQ
Спасибо
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