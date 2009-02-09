Создание блога на сайте

Веб-программированиеЗавершен14 заявок200 просмотров
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Необходим блог к сайту со ссылкой с главной страницы и с полным административным доступом.

15 лет назад
BellaCosta
Nikitina Evgenia 
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
Выбранный исполнитель
HELL
43 годаРоссия
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад
46 отзывов(-1)
15 лет назад
$50
1 день
Елена, и еще раз спасибо за отличную и быструю работу! приятно, когда ценят постоянных клиентов, что встречается не так часто, несмотря на большую конкуренцию!
Спасибо за шанс еще раз поработать вместе! Просто заказчик на вес золота! Знает чего хочет и никаких проблем с оплатой!
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