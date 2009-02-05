Помощь по Share Point 2007

Нужно сделть Флеш Анимацию Графических Элементов на сайте. Есть макеты готовые 1) http://imagestore.com.ua/c/2009/02/05/81e3c27eb1f4f17c1d6761713a034757.jpg 2) http://imagestore.com.ua/c/2009/02/05/45cb4c11efa93d0dfb8e1b6441cfca6c.jpg нужно придумать сценарий по флеш анимаций граф элементов и предложить заказчику на одобрения после одобрения сценария согласуем сроки и бюджет и ...
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Уважаемые разработчики!
Нужна программная помощь по разделу Share Point 2007,
который предназначен для мобильных устройств.
Нужно перепрограммировать выпадающие списки,
(В разделе SP для доступа с мобильных устройств)
так, чтобы отображалось не первые 10 а все элементы списков.
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