Анимация граф элементов

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок286 просмотров
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Нужно сделть Флеш Анимацию Графических Элементов на сайте.

Есть макеты готовые 1) http://imagestore.com.ua/c/2009/02/05/81e3c27eb1f4f17c1d6761713a034757.jpg 2) http://imagestore.com.ua/c/2009/02/05/45cb4c11efa93d0dfb8e1b6441cfca6c.jpg

нужно придумать сценарий по флеш анимаций граф элементов и предложить заказчику на одобрения после одобрения сценария согласуем сроки и бюджет и начнём работу над проэктом.

15 лет назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 дней назад
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