Срочно!Заставить работать форму отправки сообщений

СРОЧНО!

есть:

форма отправки сообщений с сайта на мыло (2 шт.)

скрипт php для обработки этой операции, предоставляемый хостером.

требуется:

заставить их работать.

то есть

как минимум - прописать корректную ссылку в теге form для файла php.

как максимум - проверить и по необходимости исправить часть кода, которой все это приводится в действие.

указывайте как с Вами оперативно связаться, стоимость и сроки.