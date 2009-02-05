Парсинг прайса поставщика в базу Webasyst

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки158 просмотров
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Необходимо написать скрипт парсинга прайса постовщика в базу Webаsyst. База уже заполнена товарами+описания, убивать её не хочется. Сравнение оваров предполагаю, что можно производить по названию товаров. В случае нового товара или ненайденного – скрипт скидывает его в корень и берёт описание+фото (описание также есть на сайте), но должен быть предусмотрен режим когда скрипт работает без сбора описаний. Прайс размещён на однотипных html страницах + авторизация (.htaccess) на сколько знаю это не проблема, просто отправка хедеров. Описание товаров доступно сразу по ссылке из прайса. Чуть не забыл – цену также парсим. Должно быть предусмотрено 2 режима добавления наценки:

а) целое число, вернее несколько чисел которые выбираются в зависимости от цены, т.е. если цена меньше 1000р. – добавляем 300, если больше 1000 но меньше 5000 добавляем 2000 и т.п.

б) процент. если меньше 1000 – +20%, больше 1000 но меньше 5000 +15%

Также думаю нужно сделать статистику – что добавлено, куда, с какой наценкой

ICQ 44-40-44-713

15 лет назад
3454545
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
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