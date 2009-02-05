Графический редактор моделей процессов eEPC

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки195 просмотров
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Нотация eEPC - нотация моделирования бизнес процессв.

Цель проекта:

- Предоставить пользоваелю возможность смоделировать бизнес процесс согласно нотации eEPC,

- графически изобразить смоделированный процесс

- позволить пользователю выделять графические элементы на диграмме для прямого доступа к их свойствам

- хранить структуры моделей бизнес процессов в базе данных MS SQL Server.

Задание блоков диаграммы eEPC (при моделировании процесса) возможно с помощью графического интерфейса (как в MS Visio - путем перетаскивания и соединения графических блоков в поле моделирования)

или таблично (путем заполнения свойств элементов диграммы, указания связей между ними).

Технологии: ASP.NET, C#.

Срок - до середины марта

бюджет - до 14000руб

15 лет назад
nataya
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
Выбранный исполнитель
Studio_Wordcore
Сергей 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
18 отзывов(-1)
15 лет назад
$400
40 дней
Обращалась к фриланс первый раз и, думаю, последний. Этот человек абсолютно безответственный. Молодой, наглый, самонадеянный. Опыта в программировании кот наплакал. В проектировании бизнес-логики того меньше. Ни в коем случае не доверяйте ему сколь-либо серьезные проекты. Абсолютное незнание баз данных. Не умеет общаться с заказчиком. Вспыльчив. По своей глупости, не послала его после двух недель ничего неделания с его стороны. Элементарно пропадал из icq. Обещал-обещал, результат - ноль. Только два месяца потерянного времени. Убила фраза после очередного вопроса, как дела с проектом: "А вы что, думали, что я вам еще что-то сделаю?". Обещал вернуть предоплату - и опять-таки только обещал. 30% стоимости этому "телу" под хвост. По другому не назвать. Абсолютно ненадежный человек. Качественный программинг по ТЗ для него видимо недостижимое. Подставил меня с проектом. НЕ ДАВАЙТЕ ЕМУ ПРОЕКТЫ, сбережете деньги и нервы!!!!! Тщательно смотрите отзывы и работы о фрилансерах. Не попадайте на такие вот "тела".