Графический редактор моделей процессов eEPC

Нотация eEPC - нотация моделирования бизнес процессв.

Цель проекта:

- Предоставить пользоваелю возможность смоделировать бизнес процесс согласно нотации eEPC,

- графически изобразить смоделированный процесс

- позволить пользователю выделять графические элементы на диграмме для прямого доступа к их свойствам

- хранить структуры моделей бизнес процессов в базе данных MS SQL Server.

Задание блоков диаграммы eEPC (при моделировании процесса) возможно с помощью графического интерфейса (как в MS Visio - путем перетаскивания и соединения графических блоков в поле моделирования)

или таблично (путем заполнения свойств элементов диграммы, указания связей между ними).

Технологии: ASP.NET, C#.

Срок - до середины марта

бюджет - до 14000руб