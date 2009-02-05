Графический редактор моделей процессов eEPC

Есть скрипт, пользователь проделывает действие и вводит пароль, проверка которого обрабатывается на другой странице (!). Нужно перенести обработку пароля, в страницу где пользователь проделывает действие, и сделать 5 попыток. Подробное объяснение сей простейшей задачи - по запросу. Это ...
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Нотация eEPC - нотация моделирования бизнес процессв.
Цель проекта:
- Предоставить пользоваелю возможность смоделировать бизнес процесс согласно нотации eEPC,
- графически изобразить смоделированный процесс
- позволить пользователю выделять графические элементы на диграмме для прямого доступа к их свойствам
- хранить структуры моделей бизнес процессов в базе данных MS SQL Server.
Задание блоков диаграммы eEPC (при моделировании процесса) возможно с помощью графического интерфейса (как в MS Visio - путем перетаскивания и соединения графических блоков в поле моделирования)
или таблично (путем заполнения свойств элементов диграммы, указания связей между ними).
Технологии: ASP.NET, C#.
Срок - до середины марта
бюджет - до 14000руб
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