Отправка формы заказа прямо из web страницы

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка280 просмотров
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Сайт временно размещен на бесплатном хостинге www.puslapiai.lt (PHP 5.2.8 GD 2.0.34 MySQL 5.0.67 phpMyAdmin 2.11.9.1).

Нужен скрипт для отправки данных формы, расположенной на данном сервисе, прямо со страницы сайта, без использования адреса электронной почты, на указанный адрес эл.почты.

Стандартные скрипты не устраивают (сложно настраивать, многие изменяют кодировку текста и он становится не читаемым) + есть пожелания.

Срок предложений 12 часов! Интересует примерный гонорар за работу и срок исполнения.

Основное требование возможность работы на сервере с любым языковым основанием.

15 лет назад
Nafania
70 летЛитва
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад