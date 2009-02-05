Отправка формы заказа прямо из web страницы

Есть скрипт, пользователь проделывает действие и вводит пароль, проверка которого обрабатывается на другой странице (!). Нужно перенести обработку пароля, в страницу где пользователь проделывает действие, и сделать 5 попыток. Подробное объяснение сей простейшей задачи - по запросу. Это ...
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Сайт временно размещен на бесплатном хостинге www.puslapiai.lt (PHP 5.2.8 GD 2.0.34 MySQL 5.0.67 phpMyAdmin 2.11.9.1).
Нужен скрипт для отправки данных формы, расположенной на данном сервисе, прямо со страницы сайта, без использования адреса электронной почты, на указанный адрес эл.почты.
Стандартные скрипты не устраивают (сложно настраивать, многие изменяют кодировку текста и он становится не читаемым) + есть пожелания.
Срок предложений 12 часов! Интересует примерный гонорар за работу и срок исполнения.
Основное требование возможность работы на сервере с любым языковым основанием.
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