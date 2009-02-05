Отправка формы заказа прямо из web страницы

Необходимо разработать программную части проекта и привизиать ее к готовому дизайну. Проект частично можно посмотреть: gorodkamney.ru Частично т.к. на данный момент проект выполнен на 20% помимо того, что есть еще должен быть архив, форма для регистрации... Полная ...