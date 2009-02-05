Проект для программиста или команды программистов

Требуется программист или команда программистов для выполнения проекта на основе CMS.

Предпочтение отдается Drupal, хотя можем выслушать другие варианты

Хорошее знание предложенной CMS и свои проекты на CMS – обязательно!

Не обязательно, но предпочтительно создание сайта разработчиком (командой) из Московского региона, что позволило бы проводить очные консультации.

Чёткое ТЗ высылается по запросу только кандидатам для оценки времени и стоимости, а также предложений по его реализации.

От вас:

Примеры проектов,хорошее знание предложенной CMS и свои проекты на CMS – обязательно!

Предложенная платформа должна быть распространенной. Свои нароботки могут быть лишь дополнительными модулями, если таковые модули отсутствуют в предложенной CMS.

Работа строго по договору и в оговоренные сроки.

Оплата строго по СБС.

Спамить в проекте, ЛС и icq не советую категорически.

Надеемся на плодотворное и долговременное сотрудничество.

С ув. Анастасия.