Парсер новостей на главную страницу

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка150 просмотров
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Есть мод NewsFeed.php для портала под phpbb2.

Хочу дополнить, чтобы к каждого пользователя была настройка новостей по категориям и количеству. Парсер ставит те новости, которые соответствуют установкам пользователя в панели управления.

Вижу простой способ:

1. создаём таблицы user_news (user_id, newscat_id, news_quantity), newsfeed_cat (newscat_id, newscat_desc)

2. берём граблями все темы в кэш (по категориям в файлы)

3. читаем у из user_news все user_id записи и парсим новости

Быстро и, кажется, не нагрузит.

Новости берём с news.yandex.ru. Ссылка на новости должна быть прямая, не через редирект яндекса.

15 лет назад
zainifico
48 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
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