Требуется скрипт упаковки/распаковки zip архивов Делал когда то для себя, затем успешно забросил из за нехватки времени, остался только очень сырой набросок можно использовать только в качестве примера того что нужно мне в результате. возможности: 1. упаковка файлов ...
Знатокам perl_mode, LWP_UserAgent, IO_CompressGzip
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно подправить скрипт:
Скрипт создает точную работающую копию сайта на другом домене.
Работает по принципу прокси шлюза, т.е. при обращении к http://www.mirror.com/catalor/index.html будет парсится http://www.original.com/catalor/index.html
вызывается из конфига апача как перл модуль
в работе использует
use Apache2::RequestRec();
use APR::Table();
use LWP::UserAgent;
use HTTP::Request;
use HTTP::Headers;
use IO::Compress::Gzip qw(gzip);
use IO::Compress::Deflate;
use IO::Uncompress::Gunzip qw(gunzip);
Но при обращении к серверу с которого парсится документ добавляет кукисам своюзапись и использует в работе
via - HTTP_TE=deflate,gzip;q=0.3
Все это нужно пофиксить, т.е. работа скрипта не должна отличаться от работы браузера.
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