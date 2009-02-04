Знатокам perl_mode, LWP_UserAgent, IO_CompressGzip

$100
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка72 просмотра
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Нужно подправить скрипт:

Скрипт создает точную работающую копию сайта на другом домене.

Работает по принципу прокси шлюза, т.е. при обращении к http://www.mirror.com/catalor/index.html будет парсится http://www.original.com/catalor/index.html

вызывается из конфига апача как перл модуль

в работе использует

use Apache2::RequestRec();

use APR::Table();

use LWP::UserAgent;

use HTTP::Request;

use HTTP::Headers;

use IO::Compress::Gzip qw(gzip);

use IO::Compress::Deflate;

use IO::Uncompress::Gunzip qw(gunzip);

Но при обращении к серверу с которого парсится документ добавляет кукисам своюзапись и использует в работе

via - HTTP_TE=deflate,gzip;q=0.3

Все это нужно пофиксить, т.е. работа скрипта не должна отличаться от работы браузера.

Perl
15 лет назад
Bright_Gonsales
Донцов 
NaN летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва
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