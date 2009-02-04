Нужно переделать модуль для DLE 7.3

Есть такой модуль для DLE как ГОРОСКОПЫ. называеться он "horoscope 2.1 a" вот на нем идет парсинг гороскопа с мейл.ру. Он мне не нужен!!

Нужно сделать так что бы самому можно было добавлять свои гороскопы с админ панели или прямо с сайта.

Прошу помочь студенту или за небольшую сумму.