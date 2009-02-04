Скрипт сбора почты

Есть скрипт который собирает почту и переходит по ссылкам в письмах...Сейчас он собирает ссылки с письма определенного типа и еще заполняет формы переходя по этим ссылкам...вот нужно исправить малек его логику, чтобы он переходил по ссылкам чуть другого вида и убрать ту часть где он потом еще заполняет формы - т.е. ограничиваемся только переходом по ссылке в теле письма...

Срочно

аська 207-408-447