Flash: автоматизация меню и интерактивный баннер

Для сайта небольшой службы такси требуется создание анимированного интерактивного банера, а также автоматизация меню (плавное раскрытие подуровней, анимационая графика и подобное). Возможно, также понадобятся мелкие украшательства интерфейса (интерактивная анимация при движении мышкой).

Детальное техническое задание - после выбора исполнителя.

При выборе будет учитываться наличие в портфолио похожих работ.

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