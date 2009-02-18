Flash: автоматизация меню и интерактивный баннер

НУжен специалист EXTJS + php с опытом работы. ICQ 997544
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для сайта небольшой службы такси требуется создание анимированного интерактивного банера, а также автоматизация меню (плавное раскрытие подуровней, анимационая графика и подобное). Возможно, также понадобятся мелкие украшательства интерфейса (интерактивная анимация при движении мышкой).
Детальное техническое задание - после выбора исполнителя.
При выборе будет учитываться наличие в портфолио похожих работ.
В личку писать не надо, указывайте ваши предложения здесь (ориентировочные сроки и цену).
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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