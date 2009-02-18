Flash: автоматизация меню и интерактивный баннер

Веб-программированиеЗавершен18 заявок217 просмотров
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Для сайта небольшой службы такси требуется создание анимированного интерактивного банера, а также автоматизация меню (плавное раскрытие подуровней, анимационая графика и подобное). Возможно, также понадобятся мелкие украшательства интерфейса (интерактивная анимация при движении мышкой).

Детальное техническое задание - после выбора исполнителя.

При выборе будет учитываться наличие в портфолио похожих работ.

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15 лет назад
rainteam
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранные исполнители
-privadov-
53 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад
$30
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Alena_starikova
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
15 лет назад
$30
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Благодарю за приятное сотрудничество =) Буду рада снова с Вами работать!