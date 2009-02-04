Сделать динамич. слайд шоу на JavaScript или Flash

Нужно сделать на JavaScript или Flash слайдшоу, как здесь в шапке http://www.topps.com/

Основные требование:

1) скрипт должен подхватывать фотографии, которые лежат в заданной папке(содержимое может меняться)

2) для каждой отображаемой фотографии должна быть возможность указывать гипперссылку

3)фотки должны меняться автоматически через заданный период времени или при навигации пользователя

Можно взять готовый скрипт или написать новый, значение не имеет.

Пишите плиз Цену, Сроки.