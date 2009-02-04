Сделать динамич. слайд шоу на JavaScript или Flash

Веб-программированиеЗакрыт16 заявок257 просмотров
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Нужно сделать на JavaScript или Flash слайдшоу, как здесь в шапке http://www.topps.com/

Основные требование:

1) скрипт должен подхватывать фотографии, которые лежат в заданной папке(содержимое может меняться)

2) для каждой отображаемой фотографии должна быть возможность указывать гипперссылку

3)фотки должны меняться автоматически через заданный период времени или при навигации пользователя

Можно взять готовый скрипт или написать новый, значение не имеет.

Пишите плиз Цену, Сроки.

Javascript
15 лет назад
ElectronicBird
38 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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