Сделать динамич. слайд шоу на JavaScript или Flash

Есть система на PHP4/MySQL: -человек заходит на страницу, видит кликабельную карту -кликает на нее -открывается подробная информация по городам в этой туристической зоне -выбираешь город и какой вид отдыха тебя интересует -спасибо, вам будет выслана информация. В админ-части - идет ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать на JavaScript или Flash слайдшоу, как здесь в шапке http://www.topps.com/
Основные требование:
1) скрипт должен подхватывать фотографии, которые лежат в заданной папке(содержимое может меняться)
2) для каждой отображаемой фотографии должна быть возможность указывать гипперссылку
3)фотки должны меняться автоматически через заданный период времени или при навигации пользователя
Можно взять готовый скрипт или написать новый, значение не имеет.
Пишите плиз Цену, Сроки.
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