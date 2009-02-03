Прикрутить мерчант Web-Money

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок128 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно прикрутить на сайт мерчант WebMonay, но не для покупок, а для пожертвования, необходимо сделать так что бы пользователь сам выбирал какую сумму ему жертвовать...

Способ расчета WMZ

Все предложения сюда.

15 лет назад
macgera
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
bifidokk
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
  • Похожие заказы

  • Скрипт обработки SMS c базой данных

    Разработка скрипта для обработки информации от агрегатора: анализ сообщения и сверка данных в сообщении с БД, запись информации в БД, извлечение информации из БД и формирование ответного СМС. Скрипт будет встроен в сайт на Joomla. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Входная flash страница

    $100

    ---------- старт ---------- Пустая страница. Фон #5BBBCB. 1 ---------- логотипы FCI и РКФ --------- на месте логотипов FCI и РКФ проявляются белые круги с несколько размытыми контурами, размер кругов на 10px (немного) больше размера логотипов, когда цвет кругов с ...

    Веб-программирование19 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Отладка не английских названий страниц

    Если назвать страницу, например, вместо automobiles.php - автомобили.php, а сервер на линаксе, IE ее просто не найдет. Хостер говорит, что надо подправить htaccess, но как именно не знает. Нужна помощь в этом вопросе.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Скрипт продаж за webmoney

    Нужно сделать скрипт для продажи электронных товаров и не электронных товаров за webmoney. Если товар электронный, то после продажи за wm предоставляется доступ к архиву. Если же не электронный то нужна форма для ввода данных для ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Изменение готовых FLASH шаблонов- несложная работа

    Есть несложная работа по изменению готовых FLASH шаблонов. Нужно внести небольшие коррективы: убрать лишние пункты меню и/или добавить нужные; прописать ссылки в меню; вставить название компании/адрес сайта, и т.п. ОБЪЁМЫ: Для начала - 1 шаблон. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Оплата контента на сайте через платежный терминал

    Приветствую разработчиков! Требуется разработать скрипты для Платежных систем, для оплаты платного доступа на сайт и покупки контента. Система двух-сторонняя , т.е. требуется создать скрипты для самих платежных систем(подробнее о них во вложении). А также создать скрипт управления ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Приватно для Шевцов Дмитрий (Sefchov)

    $200

    1) Починить кнопку «Забыли пароль?» 2) За 7 дней до дня рождения должно приходить письмо клиентам 3) Возможность перемещать категории и товары в нутри категории и между категориями 4) Сделать панель форматирования в описании товара 5) Из регистрации убрать ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Слайд-шоу с навигацией на флеше

    Дано: 26 фотографий Задача: создать из них слайд-шоу. Как это должно работать: выводятся по 3 фотографии за раз. Ротация остальных просиходит последовательно в автоматическом режиме. Также переключение между такими порциями по 3 фотки происходит с помощью навигационного ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад