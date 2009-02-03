Оплата контента на сайте через платежный терминал

Приветствую разработчиков!

Требуется разработать скрипты для Платежных систем, для оплаты платного доступа на сайт и покупки контента.

Система двух-сторонняя , т.е. требуется создать скрипты для самих платежных систем(подробнее о них во вложении). А также создать скрипт управления всей этой системой для CMS сайта (компонент JOOMLA) по типу- Личный кабинет с личным счетом.

Короче говоря на выходе требуются готовые скрипты для регистрации их в Платежных системах , и компонент под JOOMlA Личный кабинет пользователя с личным счетом + компонент для админки.

p.s. Что то наподобие существует у MAMBA.

Желательно опыт создания подобных разработок, но пишите все.

Пишите свои предложения и ценники.