Приветствую разработчиков! Требуется разработать скрипты для Платежных систем, для оплаты платного доступа на сайт и покупки контента. Система двух-сторонняя , т.е. требуется создать скрипты для самих платежных систем(подробнее о них во вложении). А также создать скрипт управления ...