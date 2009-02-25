zloi_max

Максим Качан zloi_max

 
37 летРоссия
18 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад

Навыки и знания:

-английский язык( в том числе технический) (специальность:переводчик в сфере проф. коммуникаций)

-начальный уровень китайского языка

-отличное знание компьютера на уровне Professional(железо,софт и т.д.)

-навыки html-верстки и web-дизайна

-продвижение и раскрутка сайта

-знание IT-технологий в разных областях

Личные качества:

-ответственность

-коммуникабельность

-инициативность

Быстрый и качественный интернет для удаленной работы(выделенная линия).

HTML

  • Требуется программист Java, MidletPascal

    Требуется толковый программист Java, MidletPascal. Разовая разработка. Не пишу детали проекта, т.к. информация конфеденциальная. С каждым по отдельности. Предлагайте. Пишите свои навыки, примеры разработок.

    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка на Joomla

    Нужен человек для помощи разработки сайта-портала на Joomla. Разработка отдельных компонентов и шаблонов. Оплата сразу за готовый элемент разработки и на месте.

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Оплата контента на сайте через платежный терминал

    Приветствую разработчиков! Требуется разработать скрипты для Платежных систем, для оплаты платного доступа на сайт и покупки контента. Система двух-сторонняя , т.е. требуется создать скрипты для самих платежных систем(подробнее о них во вложении). А также создать скрипт управления ...

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
webproffi
Vladislav 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва(-2)
$200
0 баллов
15 лет назад
Разработка на Joomla
Пропал в процессе работы. Поэтому разработка была остановлена.
Пропал в процессе работы
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