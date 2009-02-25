Требуется толковый программист Java, MidletPascal. Разовая разработка. Не пишу детали проекта, т.к. информация конфеденциальная. С каждым по отдельности. Предлагайте. Пишите свои навыки, примеры разработок.
Навыки и знания:
-английский язык( в том числе технический) (специальность:переводчик в сфере проф. коммуникаций)
-начальный уровень китайского языка
-отличное знание компьютера на уровне Professional(железо,софт и т.д.)
-навыки html-верстки и web-дизайна
-продвижение и раскрутка сайта
-знание IT-технологий в разных областях
Личные качества:
-ответственность
-коммуникабельность
-инициативность
Быстрый и качественный интернет для удаленной работы(выделенная линия).
- Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Есть скрипт готовой cms на php с открытым кодом. Надо его внедрить в cms Joomla, либо доработать его сам. Интересует сама доска. скрипт - php classifiedsВеб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Нужен человек для помощи разработки сайта-портала на Joomla. Разработка отдельных компонентов и шаблонов. Оплата сразу за готовый элемент разработки и на месте.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Приветствую разработчиков! Требуется разработать скрипты для Платежных систем, для оплаты платного доступа на сайт и покупки контента. Система двух-сторонняя , т.е. требуется создать скрипты для самих платежных систем(подробнее о них во вложении). А также создать скрипт управления ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад