Разработка на Joomla

Задача: Написать скрипт используя только PHP. Средствами которого можно было бы отдавать посетителям файлы с ограниченной скоростью а так-же всего один поток на каждого пользователя. Должно быть скачивание менеджерами закачек. Должна поддерживаться докачка. Все это ...