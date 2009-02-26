Скрипт, который достает сайты с web.archive.org

Веб-программированиеЗавершен2 заявки235 просмотров
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Нужен скрипт, который достает сайты с web.archive.org

Скрипт получает список доменных имен для загрузки, определяет количество страниц для каждого домена, находящихся в web.archive.org и сохраняет все страницы для каждого домена, не изменяя структуру папок и файлов.Все внутренние ссылки на файлы (включая картинки) меняются, чтобы осталась целостность сайта. Жава код добавленный web.archive.org в страницы - убирается.

Предпочтение уже готовым решениям.

15 лет назад
seo2006
Майк 
42 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
zdv
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$50
1 день
Приятно иметь дело с таким внимательным и исполнительным программистом! Работа выполнена качественно. Все пожелания были учтены, и даже больше! Дмитрий, спасибо!
Замечательный заказчик, очень вежливый и понимающий! Самое главное, знает чего он хочет! Толково разложил всё ТЗ по пунктам, прекрасно разобрался и понял процесс реализации задачи скриптом! Деньги поступили в срок! Только самые положительные впечатления! Желаю и в будущем плотно сотрудничать! Рекомендую всем!
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