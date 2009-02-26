Создать сайт-вебинтерфейс согласно техзадания Просьба указывать стоимость и время необходимое на выполнение работы. Жду предложений спасибо.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен скрипт, который достает сайты с web.archive.org
Скрипт получает список доменных имен для загрузки, определяет количество страниц для каждого домена, находящихся в web.archive.org и сохраняет все страницы для каждого домена, не изменяя структуру папок и файлов.Все внутренние ссылки на файлы (включая картинки) меняются, чтобы осталась целостность сайта. Жава код добавленный web.archive.org в страницы - убирается.
Предпочтение уже готовым решениям.
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