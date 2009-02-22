Парсер программой для DLE

$150
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок245 просмотров
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Нужно написать программку-парсер на С++ или дельфи или что-то типа того:)

требования: знать движек DLE или поставить его у себя где-то и в короткие сроки изучить.

программа будет краткую и полную новость как она есть переносить с одного ДЛЕ-сайта на другой ДЛЕ-сайт.

ВСЕ детали по icq 217541546

плачу 150 wmz

15 лет назад
biotema
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Laputa
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
$100
5 дней