Парсер программой для DLE

Нужно написать программку-парсер на С++ или дельфи или что-то типа того:)

требования: знать движек DLE или поставить его у себя где-то и в короткие сроки изучить.

программа будет краткую и полную новость как она есть переносить с одного ДЛЕ-сайта на другой ДЛЕ-сайт.

ВСЕ детали по icq 217541546

плачу 150 wmz