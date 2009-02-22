Переделать highside js

Мне необходимо получить немного модифицированный http://highslide.com/ скрипт открытия Html содержимого в highslide.

На оф. сайте есть пример с "Scrolling HTML content" (окно выезжает на всю страничку) , который грузит в окошко содержимое другой html страницы.

1. Но мне нужно, что бы содержимое не было расположено в другом файле, а грузилось из divа (как в примере "HTML content").

2. Окно должно иметь ширину в 930px и опять же отрываться в середине экрана.

3. При открытии окна, сайт на фоне должен темнеть (как в примерах "With Gallery").

4. Убрать из примера "HTML content" кнопки MOVE и сделать кнопку CLOSE картинкой - крестиком.

5. Поставить стрелочки НАЗАД и ВПЕРЕД как в примере AJAX content

Прошу учесть, что проект делается для блага многих пользователей системы Drupal и будет полезен для создания продвинутых галлерей.

Ваши прайсы и сроки.