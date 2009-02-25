Изменить ЧПУ ссылок shopscript Smarty

Требуется хоршее знание php, Smarty, и Shopscript!

были ссылки вида http://www.sait.ru/?categoryID=14 стали

http://www.sait.ru/kategory14.html ... тоже самое и с другими страницами, было

http://www.sait.ru/?productID=5

http://www.sait.ru/tovares5.html

это я прописал в mod_rewrite

нужно внести изменения в страницы шаблона чтобы на сайте были только ссылки http://www.sait.ru/kategory14.html

заменить на и т.д.

в 70 % я это сделал, а некоторые вещи не могу найти.