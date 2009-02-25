Изменить ЧПУ ссылок shopscript Smarty

Тебуется: 1.) Сделать вывод последних добавленных 5-10 объявлений на главную страницу 2.) Защитить Email пользователей от СПАМеров - добавив форму отправки на Email с каптчей 3.) Сделать добаляемую с объявлением ссылку редиректной (в скрипте она прямая) 4.) Добавить возможность ...
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Требуется хоршее знание php, Smarty, и Shopscript!
были ссылки вида http://www.sait.ru/?categoryID=14 стали
http://www.sait.ru/kategory14.html ... тоже самое и с другими страницами, было
http://www.sait.ru/?productID=5
http://www.sait.ru/tovares5.html
это я прописал в mod_rewrite
нужно внести изменения в страницы шаблона чтобы на сайте были только ссылки http://www.sait.ru/kategory14.html
заменить на и т.д.
в 70 % я это сделал, а некоторые вещи не могу найти.
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