Каталог продукции на основе партнерского XML

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Веб-программированиеЗакрыт6 заявок173 просмотра
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15 лет назад
Sergyus
Сергей 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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