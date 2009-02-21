Изменение размера и цвета шрифта на страницах

Сайт - где люди могли бы играть друг с другом в покер. Требуется - реализация игры. Человек пришел на сайт, скачал дистрибутив, выбрал покерный стол из тех что онлайн, и начал играть. А так же ...
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Здравствуйте!
Нужна мелкая услуга человека хорошо знакомого с DLE.
Проблема такая:На сайте ru-video.org есть проблемка: при переходах по категориям видеороликов партнерки Рутуб (пример страница http://ru-video.org/movie.html?rt_movie_id=1548235) а нужно чтобы было аккуратно и шрифт был маленький.
При переходе на страницы с видеороликами траницы очень сильно расширяются что делает невозможным для пользователя просмотр всего сайта целиком -тоесть и левой и правой колонки одновременно ,правая колонка постоянно сильно сдвигается вправо так что даже шапки сайта не хватает!
На других скриптах и шаблонах данную партнерку от рутуба устанавливал нормально и текст был маленький и аккуратный а тут текст почему то большой и из за этого происходит сдвиг правых блоков вправо! Насколько я знаю-это надо подправлять в стилях но так как я с этим скриптом работаю совсем недавно то здесь мне разобраться не удалось!
Жду предложений!
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