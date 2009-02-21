Изменение размера и цвета шрифта на страницах

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки223 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте!

Нужна мелкая услуга человека хорошо знакомого с DLE.

Проблема такая:На сайте ru-video.org есть проблемка: при переходах по категориям видеороликов партнерки Рутуб (пример страница http://ru-video.org/movie.html?rt_movie_id=1548235) а нужно чтобы было аккуратно и шрифт был маленький.

При переходе на страницы с видеороликами траницы очень сильно расширяются что делает невозможным для пользователя просмотр всего сайта целиком -тоесть и левой и правой колонки одновременно ,правая колонка постоянно сильно сдвигается вправо так что даже шапки сайта не хватает!

На других скриптах и шаблонах данную партнерку от рутуба устанавливал нормально и текст был маленький и аккуратный а тут текст почему то большой и из за этого происходит сдвиг правых блоков вправо! Насколько я знаю-это надо подправлять в стилях но так как я с этим скриптом работаю совсем недавно то здесь мне разобраться не удалось!

Жду предложений!

15 лет назад
RUSSIA
48 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • Скрипт покер рума, аналоги Partypoker, FullTilt

    $10000

    Сайт - где люди могли бы играть друг с другом в покер. Требуется - реализация игры. Человек пришел на сайт, скачал дистрибутив, выбрал покерный стол из тех что онлайн, и начал играть. А так же ...

    Веб-программирование19 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен js обработчик adscense

    Нужно поменять вид adsense чтобы не редактируя http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js написать js скрипт который бы парсил фрейм на линки и выводил бы удобно линки но чтоб не потерять onmouseover функции гугла чтоб бана не было... цену пишите сразу

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Установить и настроить модуль использующий PEAR

    Для системы почтовых рассылок POMMO нужно установить и настроить этот контриб использующий PEAR: http://www.pommo.org/community/viewtopic.php?id=1159 только желательно не для smtp а для sendmail или php mail. Отвечайте только если знаете о чем речь.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Косметическая переработка темы для DokuWiki

    Необходимо переработать тему для DokuWiki под названием Simple http://www.dokuwiki.org/template:simple А именно (сверху вниз окна): 1. Изменить ширину темы на 1024 точки 2. Оставить верхнюю строку как текстовую для совместимости с плагинами 3. Добавить слово «Поиск» перед окошком вода текста 4. Вместо текстовой надписи ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Написать или исправить код вертикального меню

    $8

    Есть сайт oknamck.ru В его левой части находится вертикальное меню с выплывающим подменю, оно работает в Explorer`e но не работает в FireFoxe и Opere. Меню работает на файле java. Необходимо или поправить существующий скрипт, чтобы ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Web-приложение для розничной фирмы

    Добрый день, уважаемые, веблансеры. Данный момент меня интересуют предложения по написанию специального веб-приложения для фирмы где я работаю. Ниже напишу краткий ТЗ, после получения от Вас предложений начну писать подробное ТЗ. До этого хочется узнать бы ...

    Веб-программирование37 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Доработать chopcms

    $50

    Требуется доработать chopcms последней версии. Нужно сделать возможность вводить урлы страниц самостоятельно как для товаров, так и для статических страниц и новостей.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад