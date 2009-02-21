Написать или исправить код вертикального меню

Сайт - где люди могли бы играть друг с другом в покер. Требуется - реализация игры. Человек пришел на сайт, скачал дистрибутив, выбрал покерный стол из тех что онлайн, и начал играть. А так же ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт oknamck.ru В его левой части находится вертикальное меню с выплывающим подменю, оно работает в Explorer`e но не работает в FireFoxe и Opere. Меню работает на файле java. Необходимо или поправить существующий скрипт, чтобы он стал работать во всех браузерах, либо написать другой скрипт хоть на jave, хоть на php, хоть еще на чем (без разницы). Если будете писать новый скрипт необходимо сохранить пропорции и цветовой стиль меню, названия ссылок и адреса куда они ссылаются. То есть чтобы все работало на самой странице, чтоб сам дизайн страницы не "поплыл". Желательно, чтобы скрипт был внешний и таким образом позволял менять названия и адреса ссылок сразу на всех страницах сайта. Все необходимые материалы вышлю по е-маил.
Срок выполнения - максимум сутки, но желательно быстрее. Чем быстрее, тем лучше.
Цена - 8$
Обращаться сейчас по ICQ 343 781 006.
- Похожие заказы
- $10000Веб-программирование19 заявокЗакрыт14 лет назад
Ищем Flash/AS специалиста для совместной разработки компонента whiteboard на подобии http://www.flashcomguru.com/components/whiteboard/ только с несколько иными возможностями. С вас Flash/AS, с нас серверная часть под Red5. Специалист должен быть человеком ответственным, не пропадать, быть всегда на ...Завершен15 лет назад
Добрый день, уважаемые, веблансеры. Данный момент меня интересуют предложения по написанию специального веб-приложения для фирмы где я работаю. Ниже напишу краткий ТЗ, после получения от Вас предложений начну писать подробное ТЗ. До этого хочется узнать бы ...Веб-программирование37 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Несколько задач нужно решить на работающем сайте. Оплата позадачно. Нужн опыт работы с php, mysql, smarty. Оплата 10-15WMZ за каждую задачу.Веб-программирование19 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Требуется доработать chopcms последней версии. Нужно сделать возможность вводить урлы страниц самостоятельно как для товаров, так и для статических страниц и новостей.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $100
Нужно отредактировать скрипт системы, заменить одну функцию другой. Язык: php/java , писать на аську 541-986.Завершен15 лет назад
- $50
Оптимизация сайта, прикрепление форума на сайте. Сайт об изучении иностр. языка, так что также необходимо создание возможности онлайн изучения китайского. А также создание магазина на сайте. В последствие, постоянная работа с сайтом: добавление аудио и ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Добрый вечер! надо перевести сайт на хостцмс фри. Кто сделает? и сколько будет стоить?Веб-программирование8 заявокЗакрыт15 лет назад
Здравствуйте. Нужно написать и показать мне простенький код JavaScript. Суть такова - пользователь ввел в формочку слово, и оно появилось в другой формочке.Веб-программирование2 исполнителяЗавершен15 лет назад
- $30
Нужен парсер статей, ТЗ на разработку, а также все необходимые для работы материалы прилагаются.Закрыт15 лет назад