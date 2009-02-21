Написать или исправить код вертикального меню

$8
Веб-программированиеЗавершен5 заявок222 просмотра
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Есть сайт oknamck.ru В его левой части находится вертикальное меню с выплывающим подменю, оно работает в Explorer`e но не работает в FireFoxe и Opere. Меню работает на файле java. Необходимо или поправить существующий скрипт, чтобы он стал работать во всех браузерах, либо написать другой скрипт хоть на jave, хоть на php, хоть еще на чем (без разницы). Если будете писать новый скрипт необходимо сохранить пропорции и цветовой стиль меню, названия ссылок и адреса куда они ссылаются. То есть чтобы все работало на самой странице, чтоб сам дизайн страницы не "поплыл". Желательно, чтобы скрипт был внешний и таким образом позволял менять названия и адреса ссылок сразу на всех страницах сайта. Все необходимые материалы вышлю по е-маил.

Срок выполнения - максимум сутки, но желательно быстрее. Чем быстрее, тем лучше.

Цена - 8$

Обращаться сейчас по ICQ 343 781 006.

15 лет назад
oskole
Олег 
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
wajox
32 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$5
1 день
Все сделал быстро и качественно, учел все пожелания при создании скрипта. Приятно работать.
Отличный заказчик. Приятно общаться, платит своевременно. Рекомендую!
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