Написать или исправить код вертикального меню

Есть сайт oknamck.ru В его левой части находится вертикальное меню с выплывающим подменю, оно работает в Explorer`e но не работает в FireFoxe и Opere. Меню работает на файле java. Необходимо или поправить существующий скрипт, чтобы он стал работать во всех браузерах, либо написать другой скрипт хоть на jave, хоть на php, хоть еще на чем (без разницы). Если будете писать новый скрипт необходимо сохранить пропорции и цветовой стиль меню, названия ссылок и адреса куда они ссылаются. То есть чтобы все работало на самой странице, чтоб сам дизайн страницы не "поплыл". Желательно, чтобы скрипт был внешний и таким образом позволял менять названия и адреса ссылок сразу на всех страницах сайта. Все необходимые материалы вышлю по е-маил.

Срок выполнения - максимум сутки, но желательно быстрее. Чем быстрее, тем лучше.

Цена - 8$

Обращаться сейчас по ICQ 343 781 006.