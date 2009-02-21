Web-приложение для розничной фирмы

Сайт - где люди могли бы играть друг с другом в покер. Требуется - реализация игры. Человек пришел на сайт, скачал дистрибутив, выбрал покерный стол из тех что онлайн, и начал играть. А так же ...
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Добрый день, уважаемые, веблансеры.
Данный момент меня интересуют предложения по написанию специального веб-приложения для фирмы где я работаю. Ниже напишу краткий ТЗ, после получения от Вас предложений начну писать подробное ТЗ. До этого хочется узнать бы примерные цены и сроки разработки вот такого приложения:
Необходимо написать Web-приложение/программу, которая будет работать на БД MySQL, т.е. будет установлена только на сервере и вся работа с ним будет через Интернет. Доступ к приложению будут иметь только те, кто будет иметь логин и пароль.
Суть приложения в том, чтобы в реальном времени отслеживать у какой розничной точки, сколько наличных денег и какой товар. Скорее всего, будет 3 уровня пользователей: администратор, зав. склад, продавцы торговых точек. У каждого будут включены определенные функции. Интерфейс минималистичный, состоящий только из необходимых элементов.
Работу программы я представляю таким образом: завозится на склад 10 товаров со всеми характеристиками, которые сразу же добавляются в базу приложения, после этого 10 товаров раздаются по 5 торговым точкам, т.е. по 2 товара передается из склада в торговую точку. Сразу после продажи товара продавец находит проданный товар у себя в аккаунте и нажимает на кнопку «Продано», тем самым удаленно зав. склад или администратор узнают о продаже товара и о наличии наличных денег в торговой точке.
В будущем приложение будет часто дорабатываться, например, будут добавлены мелкие функции, которые невозможно предвидеть заранее при написании ТЗ, а также возможно будут добавлены такие функции как поиск по товарам, введение статистики – общей по точкам за день, неделю, месяц и т.д.
Хочу заметить, что сотрудничество будет долгосрочным, т.к. планируется написание и других приложений, программ, поэтому прошу вас оценивать данный проект более реалистичнее на фоне такого финансового кризиса.
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