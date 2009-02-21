Написать код на JavaScript

Веб-программированиеЗавершен6 заявок196 просмотров
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Здравствуйте.

Нужно написать и показать мне простенький код JavaScript.

Суть такова - пользователь ввел в формочку слово, и оно появилось в другой формочке.

Javascript
15 лет назад
Radar-desing
NaN летУкраина
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранные исполнители
MW_Studio
35 летРоссия
16 лет в сервисе
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$10
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zdv
39 летУкраина
15 лет в сервисе
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9 лет назад
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