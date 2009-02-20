Парсинг поиска

$100
Веб-программированиеЗакрыт7 заявок289 просмотров
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Требуется сделать небольшой саппорт для пользователей, причем в нормальном дизайне, простом но радующем глаз, простом и доступном т.к. это внутренний и закрытый саппорт.

Вход по логину и паролю, далее отображается:

-позиции в поиске

(в данном пункте меню идет учет позиций в поиске по отдельным ключевым словам из поиска tut.by + google.com.by), настроить на автомате, чтобы раз в два дня позиции мониторились и заносились в таблицу + отоброжались изменения стрелочкой относительного предыдущего значения и велась история по дням)

Админ часть:

Создавать аккаунты

Возможность заносить слова для каждого пользователя и изменять их, собственно и смотреть тоже какие позиции по словам.

15 лет назад
234sha
41 годПольша
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
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