Работа для специалиста по OSCommerce

Платформа: Joomla 1.0.15 + Virtuemart 1.0.10 + mods Срок: 21 день Условия: полный root доступ к хостингу, FTP, MySQL Бюджет: до 500 USD, предоплата 50% ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО после демонстрации половины выполненного ТЗ на стороннем хостинге. Требования к исполнителю: адекватность, пунктуальность, ...
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Исходный материал - oscommerce. Требуется разработать для него модуль:
Чтобы в корзину товары добавлялись по щелчку без перезагрузки страницы. Также рядом с кнопкой чтобы было поле ввода для указания кол-ва товаров сколько добавить.
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