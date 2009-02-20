Рисунок с отображением изминений в реал. времени

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки185 просмотров
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Пользователь авторизируется на сайте и заходит в определенный раздел где нужно реализовать следующее: отображается некая схема, рисунок (графический файл) на которой (ом) пользователь ставит маркеры, пиктограммы, обозначения. Данные изминения должны отображатся у остальных пользователей этого раздела в реальном времени.

Проект должен устанавливатся модулем на CMS Joomla.

15 лет назад
Andyk_rv_ua
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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