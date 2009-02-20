Рисунок с отображением изминений в реал. времени

Необходимо подправить JS-скрипт dtree для Jooomla, чтобы он не показывал часть загаловок меню "Shop" и еще 1 маленькая деталь.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Пользователь авторизируется на сайте и заходит в определенный раздел где нужно реализовать следующее: отображается некая схема, рисунок (графический файл) на которой (ом) пользователь ставит маркеры, пиктограммы, обозначения. Данные изминения должны отображатся у остальных пользователей этого раздела в реальном времени.
Проект должен устанавливатся модулем на CMS Joomla.
- Похожие заказы
- $2Веб-программирование6 заявокЗакрыт15 лет назад
- $500
Платформа: Joomla 1.0.15 + Virtuemart 1.0.10 + mods Срок: 21 день Условия: полный root доступ к хостингу, FTP, MySQL Бюджет: до 500 USD, предоплата 50% ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО после демонстрации половины выполненного ТЗ на стороннем хостинге. Требования к исполнителю: адекватность, пунктуальность, ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $10
Необходимо написать парсер для онлайн игры. Игра тут: http://www.botva-online.ru Логин: [email protected] Пароль: pparse Там есть кланы. http://www.botva-online.ru/top.php?t=2 Нужно, что скрипту можно было дать ссылку на клан такого вида: http://www.botva-online.ru/clan.php?id=9499 Он сам заходит в раздел воины: http://www.botva-online.ru/clan_members.php?id=9499 И получает _в виде переменных_: про клан ...Веб-программирование16 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Вообщем, для проекта topnem.ru требуется написать мини-сервис для онлайн генерации околоссылочного текста. Для тех кто не понял: Я например ввожу анкор - "домашний бизнес" ну и адрес сайта(для которого этот анкор будет ссылкой) На выходе получаем отчет: Чистые вхождения: Высокий ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Необходим человек или команда. PHP, верстка, юзабилити. Недавно был переделан проект с учетом обьектного ориентирования, но не доделан в связи с нехваткой времени. Что надо доделать. 1. Добавить социальность. Обсуждения и комментарии пользователей. Система оценок товара. 2. SEO оптимизация. ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Нужно дополнить флеш игру подробности в ICQ 1101579Веб-программирование8 заявокЗакрыт15 лет назад
- $1
Доработать скрипт тикет-системы, стобы пользователь отправивший сообщение сразу переходил на страницу общения с ЕГО ид номером тикетаЗавершен15 лет назад
Разобраться с модулем DLE. Модуль " Альтернативного добавления новостей" При добавлении новости из формы, выдаёт : "Введен неверный код безопасности" Установлен на локалке. Движок DLE 7.3Завершен15 лет назад
Нужно написать клиентскую часть ( JavaScript + фреймворки ) и серверную часть ( PHP + MySql ) Функционал и внешний вид: http://www.backpackit.com/example_movies/overview.mov Срок - 2 мес. Укажите желаемую оплату.Веб-программирование11 заявокЗакрыт15 лет назад
- $2
Нужно установить любую каптчу на сайт за символическую плату + отзывЗавершен15 лет назад