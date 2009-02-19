JavaScript календарь

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Веб-программированиеЗакрыт11 заявок225 просмотров
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Нужно написать клиентскую часть ( JavaScript + фреймворки ) и серверную часть ( PHP + MySql )

Функционал и внешний вид:

http://www.backpackit.com/example_movies/overview.mov

Срок - 2 мес. Укажите желаемую оплату.

Javascript
15 лет назад
odionysus
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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