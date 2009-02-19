Оптимизировать формы ввода заказа на ExtJS

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки182 просмотра
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Необходимо оптимизировать формы ввода заказа и доработать некоторый функционал по

http://www.edinoe-taxi.com/zakaz.html

(форма рабочая, просьба не создавать пустые заказы)

От исполнителя:

- icq

- описания опыта с js - примеры работ

Оплата будет оговариваться сисполнителем после предоставления детального ТЗ.

15 лет назад
fgroup
43 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
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