Написать CMS

За несколько лет работы сложились довольно четкие представления/привычки о том, что должно быть/что чаще надо в админке. Сколько будет стоить на основе одной-двух похожих админок сайтов сделать более менее универсальную csm, на которой в дальнейшем можно за 3-5 часов делать стандартные сайты (программную часть) и тратить на это в районе 20-40$. Краткое описание cms в блокнотике.

Условия (если они вам не подходят - не пишите свои услуги, пожалуйста):

- я работаю только без предлоплаты (см. мои отзывы), оплата - после тестирования (тестирвоание на моем сервере)

- все предложения/мысли пишите сюда, в приват не надо кидать, я сам напишу, если надо будет

- сроки пока не прижимают, хотелось бы все обсудить "на берегу"