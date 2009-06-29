Написать CMS

$300
Веб-программированиеЗавершен12 заявок369 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

За несколько лет работы сложились довольно четкие представления/привычки о том, что должно быть/что чаще надо в админке. Сколько будет стоить на основе одной-двух похожих админок сайтов сделать более менее универсальную csm, на которой в дальнейшем можно за 3-5 часов делать стандартные сайты (программную часть) и тратить на это в районе 20-40$. Краткое описание cms в блокнотике.

Условия (если они вам не подходят - не пишите свои услуги, пожалуйста):

- я работаю только без предлоплаты (см. мои отзывы), оплата - после тестирования (тестирвоание на моем сервере)

- все предложения/мысли пишите сюда, в приват не надо кидать, я сам напишу, если надо будет

- сроки пока не прижимают, хотелось бы все обсудить "на берегу"

15 лет назад
agubkin
42 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
nifus
Иван 
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$300
14 дней
Спасибо за работу! Делали долго, без огладки на срок. НО! Главное, что все сделал так, как я просил. Также отдельное спасибо, что согласился работать без какой бы то ни было предоплаты. Приятно. Еще раз спасибо!
Крайне дружелюбный и лояльный заказчик, готовый искать компромис в любой ситуации, в том числе за счёт отказа от некоторых своих идей. Несмотря на срыв сроков, я не услышал никаких претензий в свой адрес ни вовремя не после закрытия проекта. Работа велась без предоплаты со стороны Александра, основываясь на его положительном рейтинге на сайте. И как показало время, я не зря согласился на подобный сценарий развития трудовых отношений.
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