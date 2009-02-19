Создание модулей для typo3

В общем нужно сделать из джумлы сайт , с партнерской программой . Чтобы пользователи приводили клиентов , и получали процент от траты пользователя Пользователи мог выбрать заказ , и выбрать на какой срок хочет оплатить ...
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Ищу специалиста, имеющего большой опыт работы с typo3.
Нужна разработка нескольких модулей и я сомневаюсь, что есть готовые аналоги.
Подробноости в привате.
Пожалуйста, скидывайте примеры своих работ на typo3
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