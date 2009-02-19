Лёгкие халтурки PHP

$250
Веб-программированиеЗакрыт15 заявок471 просмотр
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Мини проекты,халтурки - забить свободное время с пользой,в среднем от 1 до 7 дней:

Знания:Регулярные выражения,mysql,парсинг данных,админки,

Приветствуються:АЯКС,joomla.

Требуются PHP программисты оплата от 20$ до 35$ в день.

Работа не сложная,опыт,рейтинг не обязательны.

Собираю базу программистов для себя в аське,на сайте не всегда

бываю.Стукайте в аську.

Что писать о себе ?

Сразу одним сообщением:

Я нашёл вас там-то(линка).Меня зовут так-то,возраст( если вы не женщина;) ).Я из Города

такого-то.Цена вашей работы за день от 15$ до 35$

Ваше портфолио,что делали,что писали,какие языки.Делали,что-то из того,что

я выше описал.

Ася:460-470-340

PHP
15 лет назад
CodeDevLife
Code Developerin 
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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