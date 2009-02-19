Написать парсер и спарсить товары из интернет-маг.

Баннерная таргетингова сетка по примеру banner.kiev.ua или bigbn.com.ua Задача: настройка показов по сайтам настройка показов по регионам настройка показов по времени настройка показов по дням создание профайлов и примеренние их к баннерам модерирование баннеров модерирование новых сайтов Интересуют готовые отлаженные системы
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача: написать парсер и спарсить товары из интернет-магазина.
Парсить нужно: картинку, название, описание и цену товара.
Время на выполнение работы 3-4 дня.
Подробнее:
1. Вы регистрируете хостинг на тестовый период.
2. Ставите туда готовый Интернет-магазин на ваш вкус (oscommerce или shopscript)+шаблон. Магазин с шаблонами вы ищите сами.
3. Парсите в этот магазин товары с указанного нами сайта.
4. После проверки работоспособности магазина, мы производим расчет и вы отдаете пароли от хостинга.
Оплата только по факту выполнения работы, любыми электронными деньгами. Предпочтительно Яндекс деньгами или webmoney. Предоплата не возможна. Пожалуйста, не тратьте свое и наше время, если Вас не устраивают предложенные условия оплаты.
ICQ 449411532
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