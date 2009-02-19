Написать парсер и спарсить товары из интернет-маг.

Задача: написать парсер и спарсить товары из интернет-магазина.

Парсить нужно: картинку, название, описание и цену товара.

Время на выполнение работы 3-4 дня.

Подробнее:

1. Вы регистрируете хостинг на тестовый период.

2. Ставите туда готовый Интернет-магазин на ваш вкус (oscommerce или shopscript)+шаблон. Магазин с шаблонами вы ищите сами.

3. Парсите в этот магазин товары с указанного нами сайта.

4. После проверки работоспособности магазина, мы производим расчет и вы отдаете пароли от хостинга.

Оплата только по факту выполнения работы, любыми электронными деньгами. Предпочтительно Яндекс деньгами или webmoney. Предоплата не возможна. Пожалуйста, не тратьте свое и наше время, если Вас не устраивают предложенные условия оплаты.

ICQ 449411532