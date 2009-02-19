Создание сайта интернет-олимпиады

Нужен программист со знание движка интернет-магазина Shop-script WebAsyst. Основные модификации: 1. Массовая смена статуса заказов. Позволяет отмечать заказы в админке галочками [x] и вставлять статус для выбранных заказов. 2. Проверка товара на складе при оформлении заказа. Проверяет, чтобы ...
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Необходимо разработать сайт для проведения среди детей интернет олимпиады
На сайте должны быть стандартные разделы - информационные страницы, новости, анонсы, галерея, форум и пр.,
Дополнительный функционал
1. существуют зарегистрированные участники олимпиады, преподаватели, гости с разными возможностями и доступами
2. переписка, консультации преподавателей с участниками на сайте
3. размещение преподавателями методической информации
4. журнал набранных баллов участниками
5. тестирование на сайте с автоматическим занесением результата в журнал
6. доступ учеников к информации о своих баллах
7. доступ преподавателей к журналу
8. разные типы заданий и возможность преподавателей выставлять баллы вручную
9. рейтинг участников (по количеству набранных баллов), текущий рейтинг – в процессе проведения олимпиады
10. олимпиада заканчивается – архив олимпиады, новая олимпиада
Ваши предложения - как это можно реализовать, на базе каких сms/lms, сроки, цены
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