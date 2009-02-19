Создание сайта интернет-олимпиады

Веб-программированиеЗакрыт13 заявок444 просмотра
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Необходимо разработать сайт для проведения среди детей интернет олимпиады

На сайте должны быть стандартные разделы - информационные страницы, новости, анонсы, галерея, форум и пр.,

Дополнительный функционал

1. существуют зарегистрированные участники олимпиады, преподаватели, гости с разными возможностями и доступами

2. переписка, консультации преподавателей с участниками на сайте

3. размещение преподавателями методической информации

4. журнал набранных баллов участниками

5. тестирование на сайте с автоматическим занесением результата в журнал

6. доступ учеников к информации о своих баллах

7. доступ преподавателей к журналу

8. разные типы заданий и возможность преподавателей выставлять баллы вручную

9. рейтинг участников (по количеству набранных баллов), текущий рейтинг – в процессе проведения олимпиады

10. олимпиада заканчивается – архив олимпиады, новая олимпиада

Ваши предложения - как это можно реализовать, на базе каких сms/lms, сроки, цены

15 лет назад
elemir
Елена 
55 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
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