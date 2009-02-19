Доработать магазина на WebAsyst'е

Нужен программист со знание движка интернет-магазина Shop-script WebAsyst.

Основные модификации:

1. Массовая смена статуса заказов. Позволяет отмечать заказы в админке галочками [x] и вставлять статус для выбранных заказов.

2. Проверка товара на складе при оформлении заказа. Проверяет, чтобы количество товара в корзине не превышало количество товара на складе. При превышении автоматически пересчитывает и отправляет пользователя на страницу корзины.

3. Зарезервировать товар. Кнопка "Зарезервировать" когда товара нет на складе. Покупатель в отдельном окне заполняет свои контактные данные: имя, e-mail, телефон, которые в дальнейшем сохраняются в базе, так же высылается письмо администратору сайта «о востребованности данного товара». Сайт автоматически присылает по почте уведомление покупателю о поступлении ранее отсутствовавшего товара.

4. Редактор заказов. Позволяет изменять, удалять и добавлять товары в окне просмотра заказов с автоматическим пересчетом цен и уведомлением по почте пользователя, оформившего данный заказ.

5. Показ стоимости товара за единицу (цена товара) в корзине при большом количестве товаров. Дополнительная строка.

6. Доработанный импорт больших csv файлов без перезагрузки страницы, что позволяет импортировать очень большие файлы csv (>10 mb), не опасаясь обрыва импорта. В процессе импорта выводится %, прошедшее и оставшееся время.

7. Отправка квитанции из админки и распечатка квитанции из личного кабинета пользователя. Кнопка «Квитанция» в просмотре заказа, при нажатии на которую, высылается новая квитанция на e-mail пользователя. Возможность распечатать квитанцию из личного кабинета пользователя.

8. Форма отслеживания почтовых отправлений с сайта почты России. Выводит на сайте форму с полями ввода почтового идентификатора или номера квитанции о приеме. Результат обрабатывается и выводится на этой же странице, ниже в виде таблицы точек следования почтового отправления.

9. Объединение пользователем своих заказов с предыдущим заказом. Пользователь может объединить заказы, сделанные в течении одного часа с самым ранним. Для этого ему необходимо нажать на кнопку в корзине: «Объединить заказы». При этом адрес доставки и оплаты, метод доставки и метод оплаты пользователю выбирать не придется – будут использоваться те, что были выбраны в самом раннем заказе за этот час.

10. Накопительный бонусный счет. Каждый клиент в системе получает личный бонусный счет. Покупая товар, клиент получает на свой счёт некоторое количество бонусов. Кол-во бонусов определяется для каждого товара отдельно или задается в разделе каталога товаров в админке как % от цены товара для всех товаров в данном разделе. Бонусы обозначаются в у.е. сайта. При покупке нескольких товаров с бонусами – бонусы суммируются. Количество бонусов и номер счета клиент видит в своем кабинете. Клиент может использовать бонусы при покупке нового товара оплачивая покупку целиком или частично (если бонусов не хватит для оплаты заказа целиком). Выбор оплаты производится в корзине. Завершая оформление заказа, пользователь выбирает на какой счет будут начислены бонусы: свой или чужой. При выборе «начислить на чужой» пользователь вводит номер бонусного счета, полученный от своего друга (например «семейный» бонусный счет).

11. Товары, отсутствующие на складе, выводятся последними. В пользовательской части товары, которых нет на складе, выводятся в списке товаров последними. В административной же части ничего не меняется.

12. Показ количества процента скидки - при просмотре заказа в админке и его печати скидка отображается следующим образом: Скидка, % RUR 281.40, а нужно: Скидка, 3 % RUR 281.40. По словам тех. Поддержки делается это так:

• В файле /published/SC/html/scripts/modules/ordering/_methods/border_methods.php необходимо создать элемент массива $order, который должен содержать значение размера скидки в процентах.

• Размер скидки в процентах можно извлечь путем запроса к таблице SC_custgroups базы данных WebAsyst (если речь идет о скидках, применяемых к группам покупателей).

• Полученный размер скидки необходимо присвоить элементу массива $order, созданному в п. 1.

• В файле /published/SC/html/scripts/templates/backend/order_detailed.html можно использовать конструкцию вида {$order.discount_percentage} для отображения размера скидки (если созданный вами элемент массива $order называется discount_percentage - это только пример).

• Текст надписи "Скидка, %" вы можете изменить в редакторе локализации, который находится в разделе "Дизайн - Языки и перевод".

Внимание!

Описанные выше модификации должны оставаться при обновлении WebAsyst’а, и их можно было легко перенести с тестового сайта на рабочий сайт без привлечения программиста – исполнителя.

Указывайте пожалуйста цену и сроки исполнения.