Загрузка фотографий на сервер

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок218 просмотров
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Требуется скрипт загрузки фотографий на сервер, аналог www.radikal.ru все те же основные функции что и у радикал.ру, ничего лишнего, никаких галерей не надо, загрузил фото с возможностью уменьшения, получил ссылки на него, как на радикал.ру. Загрузка только фотографий.

Оплата только после демонстрации работы скрипта.

15 лет назад
fatal1ty100
52 годаЛатвия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
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