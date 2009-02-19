Загрузка фотографий на сервер

Требования: - отличное знание PHP, опыт работы - постоянно быть на связи в icq - быстро реагировать на просьбы Задания: - консультации, например, я скидываю файл, нужно найти ошибочку... - небольшие правки и доработки существующих модулей (например, есть модуль, ...
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Требуется скрипт загрузки фотографий на сервер, аналог www.radikal.ru все те же основные функции что и у радикал.ру, ничего лишнего, никаких галерей не надо, загрузил фото с возможностью уменьшения, получил ссылки на него, как на радикал.ру. Загрузка только фотографий.
Оплата только после демонстрации работы скрипта.
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