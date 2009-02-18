Интеграция PageMaker и CMS

Нужен флешер – программист. Требуется создать главную страницу сайта с двумя галереями моделей или фотографий. Примерная схема прилагается. Будут рассматриваться два варианта: с моделями и с фотографиями. Сразу прошу писать цены отдельно на модели и отдельно на ...