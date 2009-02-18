Доработка Besweet.ru

$10
Веб-программированиеЗавершен3 заявки126 просмотров
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1) Убрать новогодний дизай

2) Текст о бренде должен отображаться под товарами

15 лет назад
lucky777
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Sefchov
36 летКазахстан
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Это уже наш третий проект, все как всегда на уровне. Будем и дальше сотрудничать.
Сдели уже 3 проекта очень приятно сотрудничать
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