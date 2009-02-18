Простейший скрипт

Веб-программированиеЗакрыт14 заявок333 просмотра
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Существует таблица MySQL, в структуре которой два поля - mail и icq. В таблице 500 000 записей.

Нужно отправить письма на все адреса с темой "hello" и текстом, указанным в графе icq для этого мыла.

15 лет назад
Teplenew
Максим 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв(-1)
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